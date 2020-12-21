Diş ağrısı için okunacak dua nedir? Diş ağrısı için dua var mı? Diş ağrısının geçmesi için nasıl dua edilir, okunuşu nedir?

En şiddetli ağrılardan birisi diş ağrısıdır. Peki diş ağrısı için okunacak dua var mı? Diş ağrısı için okunacak dua nedir? Arapça'sı ve Türkçe anlamı nedir? Diş ağrısına iyi gelecek dua okunuşu nasıldır?

Diş ağrısına iyi gelecek dua en çok araştırılan konulardan birisi. Peki diş ağrısı için yapılacak dua var mı? Diş ağrısına iyi gelecek dua nedir? Diş ağrısı için yapılacak dua Arapça ve Türkçe meali, geçmeyen diş ağrısı için dua, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) diş ağrısı için okuduğu dua ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİŞ AĞRISI İÇİN DUALAR

Diş ağrısı en çok acı çekilen ağrıların başında geliyor. Diş ağrısının tedavisi için birçok yöntem bulunmaktadır. Geçmeyen diş ağrıları için bazı ayet ve dualar vardır. Özellikle Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'in ağrılara karşı okuduğu bazı duaların diş ağrısını çabucak geçirdiği belirtilmektedir.

GEÇMEYEN DİŞ AĞRILARI İÇİN DUALARIN OKUNUŞU

1-) Duanın okunuşu : Ezhibil bese rabbennasi eşfi veenteşşafi laşifae illaşifaüke şifaella yuğadirusegame.

Duanın anlamı : Bu hastalığı gider ey insanların Rabii! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin cereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

2-) Ağrıyan dişin üzerine sağ elin işaret parmağını koyarak aşağıdaki dua okunur. Bu dua ağrı geçinceye kadar okunmaya devam edilir.

Duanın okunuşu : Elif lam mim sad. Kaf ha ayn sad. Ha mim ayın sin kaf. La ilahe illa hüve rabbül arşil aziym. Üskün eyyühel vecu billezi in yeşe yüskinirriyha feyazlelene revakide ala zahirini ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüvessemiul aliym.

3-) Ağrıyan dişin ağrısının geçmesi için Fatiha ve İhlas sureleri de okunabilir. Bu sureleri okuduktan sonra 'Ve teral-cibale tehsebuha camideten ve hiye temurru merras-sehabi. Sunallahillezi etgane kulle şeyin innehu habirun bima tefelûn' duası yapılabilir.

4-) Ayrıca Peygamber Efendimiz'in Besmele ile 'Euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru.' ve 'Min şerri ma ecidü min vecei haza.' dualarını okuduğu nakledilmiştir.