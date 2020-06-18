DiRT 5 Kariyer Modu İlk Detaylar Gün Yüzüne Çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DiRT 5 Kariyer Modu İlk Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

DiRT 5, son gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında duyurulmuştu. Codemasters tarafından geliştirilen DiRT serisinin yeni oyunu, 9 Ekim 2020 tarihinde öncelikli olarak PC (

DiRT 5 Kariyer Modu İlk Detaylar Gün Yüzüne Çıktı
18.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:54

DiRT 5, son gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında duyurulmuştu. Codemasters tarafından geliştirilen DiRT serisinin yeni oyunu, 9 Ekim 2020 tarihinde öncelikli olarak PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları için daha ileri bir tarihi beklememiz gerekecek. Codemasters, DiRT 5 oyununun kariyer modu hakkında önemli detaylar bugün itibarıyla paylaştı.

DiRT 5 Kariyer Modu Nasıl Olacak?

Kariyer moduna klasik olarak tecrübesiz bir seviyede başlayacak ve dünya genelinde isim yapmaya giden merdivenleri tek tek tırmanacağız. Bu süreçte de dünyanın en büyük Off-Road yarışçılarının bulunduğu çeşitli disiplinlerde mücadele edeceğiz. DiRT 5 oyununda Alex 'AJ' Janicek (Troy Baker) ve kısa sürede baş düşmanımız olacak Bruno Durand (Nolan North) olmak üzere iki öne çıkan karakter olacak.

Bu iki ismin haricinde oyunlardan ve motor sporu kültüründen daha başka önemli isimler de karşımıza çıkacak. Mesela D.I.R.T. Comedy ile tanınan James Pumphrey ve Donut Media kanalından Nolan Sykes'ı da görebileceğiz. Bununla birlikte, Donut Media tarafından düzenlenecek ve özel konuklara yer verilecek olan DIRT Podcast ile DiRT 5 oyununun kariyer modu daha gerçekçi bir hissiyat yaratacak.

Birleşik Devletler'den Çin'e kadar uzanan toplamda beş bölümlük bir kariyer modu sizi bekliyor olacak. Katılımda bulunmak isteyeceğiniz etkinliği seçebileceksiniz ama ne kadar fazla etkinlik tamamlarsanız, ana etkinliği açmanıza olanak tanıyacak o kadar kredi kazanacaksınız. Bununla birlikte oyun içi ödüller, performansınıza ve itibar seviyenize dayalı olacak. Eğer dilerseniz bu modu dört oyuncuya kadar aynı sistem üzerinden kooperatif olarak oynayabileceksiniz. Baş sıralarda bitiren oyuncuların kazanımları, doğrudan ana oyuncunun kariyer aşamasına sayılacak.

Son olarak, DiRT 5 oyununda Throwdown meydan okumaları da olacak. Kariyer modunda karşınıza çıkacak olan bu meydan okumalarda, dünya genelindeki en kuvvetli rakipler ile bire birde mücadele edeceksiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Haber
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: DiRT 5 Kariyer Modu İlk Detaylar Gün Yüzüne Çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 20:27:01. #1.15#
title