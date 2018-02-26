Diriliş'te Şoke Eden Gelişme! Sultan Alaaddin'in Adamları Ertuğrul'u Tutukluyor

Diriliş'te Şoke Eden Gelişme! Sultan Alaaddin'in Adamları Ertuğrul'u Tutukluyor

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümüne Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in adamları tarafından tevkif edilmesi damga vuracak.

Diriliş Ertuğrul'un son bölümü 107. dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Reyting rekortmeni olan dizi son bölümüyle adeta nefesleri keserken 108. bölüm fragmanı yayınlandı.

ARES'İ MÜSLÜMAN YAPTI

Ertuğrul'un son bölümünde Ares'i özgür bırakan Ertuğrul kendisini şaşkına çeviren bir olayla karşılaştı. Ares kendisini özgür bırakan Ertuğrul'un yanına giderek Müslüman olmak istediğini söylemişti.

KILIÇLAR ÇEKİLİYOR

Diriliş Ertuğrul'un 108. yeni bölüm fragmanında ise Aziz ile Ertuğrul karşılaşıyor ve yeni bir savaş çıkıyor. Kılıçlar çekiliyor ve Ertuğrul tutuklanıyor

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YORUMLAR (26)

  • ÜLKÜ:
    Deli gibi diriliş seyrediyordum ama o kadar ağır ilerliyorki birde sen anlat karadenize bakayım dedim geçen hafta dirilişi seyretmedim
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  • ERTUĞRUL:
    Tarihden bi habersiniz demek oluyor. Sadettin orda tabikide ölmicek çünkü tarihte Alaadin''i zehirleyerek öldürüyo köpek sapmadan gidiyo sizin dediğiniz gibi olsa vay efendim öğle değil böyle olmalı diye yorumlar yapacaksınız. Önce araştırın sonra izleyerek yorum yapın.
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    SEBATAY: memlekette ne kadar sadettinler var beya. . .
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