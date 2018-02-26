Diriliş'te Şoke Eden Gelişme! Sultan Alaaddin'in Adamları Ertuğrul'u Tutukluyor

Diriliş Ertuğrul'un son bölümü 107. dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Reyting rekortmeni olan dizi son bölümüyle adeta nefesleri keserken 108. bölüm fragmanı yayınlandı.

ARES'İ MÜSLÜMAN YAPTI

Ertuğrul'un son bölümünde Ares'i özgür bırakan Ertuğrul kendisini şaşkına çeviren bir olayla karşılaştı. Ares kendisini özgür bırakan Ertuğrul'un yanına giderek Müslüman olmak istediğini söylemişti.

KILIÇLAR ÇEKİLİYOR

Diriliş Ertuğrul'un 108. yeni bölüm fragmanında ise Aziz ile Ertuğrul karşılaşıyor ve yeni bir savaş çıkıyor. Kılıçlar çekiliyor ve Ertuğrul tutuklanıyor