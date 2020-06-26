"Diriliş: Ertuğrul" İçin Pakistan'da Heykel Dikildi Türk dizisi "Diriliş: Ertuğrul" Pakistan'ın Lahor kentinde iki heykelle taçlandırıldı.

Türk dizisi "Diriliş: Ertuğrul" Pakistan'ın Lahor kentinde iki heykelle taçlandırıldı. Pakistan'da popüler olan dizi, Kayı boyu lideri Ertuğrul Bey'in seferlerini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecini ele alıyor. Dizi Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajlı yayınlanıyor

Kaynak: DailyMotion.com