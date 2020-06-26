"Diriliş: Ertuğrul" İçin Pakistan'da Heykel Dikildi
Türk dizisi "Diriliş: Ertuğrul" Pakistan'ın Lahor kentinde iki heykelle taçlandırıldı.
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:12
Türk dizisi "Diriliş: Ertuğrul" Pakistan'ın Lahor kentinde iki heykelle taçlandırıldı. Pakistan'da popüler olan dizi, Kayı boyu lideri Ertuğrul Bey'in seferlerini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecini ele alıyor. Dizi Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajlı yayınlanıyor
Kaynak: DailyMotion.com