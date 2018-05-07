Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin Yaşlılık Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.
TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.
DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.
KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF
Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.
YORUMLAR (56)
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Muhteşem yüzyılda saçma sapan saray hayatını gösteriyorlar ve sultanın cariyelerinin savaşını. Diriliş Ertuğrul da biz atalarımızın nereden geldiğini ve kim olduğunu öğrendik. Hayatımda izlediğim en iyi tarihi dizi. 100 puanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Muhteşem rezillik deseniz daha iyi Osmanlı hanedanına hakarettir.muhteşem rezillikCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BU HAREKET YANLIŞ AĞLAMA OLAYI ASLA AMA SÜZÜLME DENECEK ŞEKİLDE OLDUĞU KESİNDİR. . İSLAMİYETTE KUVVETLİ İMAN SAHİBİ HELE BİR ERKEK VE MAKAM MEVKİ SAHİBİ OLMAK. . . GERÇEK OLAN BİR TARİH SENARYOSU NU BİLE UYARLAMAKTAN YOKSUNLUK OLURMU?HERŞEYİ ZAMANA YAYARAK AKTARILMALIDIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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izliyoruz ya kekoooooCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu dizilyi izlemiyorum ailemede izletmyrmCevap Yaz 2 Yayından Kaldır