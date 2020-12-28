Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
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Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı

28.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:18
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı

BARTIN'da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı.

BARTIN'da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarla otomobili kullandığı anlar, sosyal medyada tepki çekti.

Bartın'da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü. Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarla aracı kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çekilen bu anlar ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. 

 


Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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