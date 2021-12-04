Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı - Haberler
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Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

TOKAT'ta, direksiyonu kilitlenen ekip otomobili, dereye yuvarlandı.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, direksiyonu kilitlenen ekip otomobili, dereye yuvarlandı. Kazada aracı kullanan polis memuru Mustafa Yetmen, yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, pazar pazarı kavşağında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne ait, polis memuru Mustafa Yetmen'in kullandığı 60 A 5454 plakalı ekip otomobili, direksiyonun kitlenmesi sonucu korkuluklara çarparak, Behzat Deresi'ne düştü. 3 metre yükseklikten sonra dereye düşen ekip otosu, zeminde ters dönerek durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Mustafa Yetmen, araçtan kendisi çıktı. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle dere yatağından çıkarılan Yetmen, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Yetmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye düştü: 1 yaralı

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