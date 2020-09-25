Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
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Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

25.09.2020 05:28 | Son Güncelleme: 25.09.2020 05:32
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü, kovalama sonucu yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü, kovalama sonucu yakalandı. Otomobilin sahibi Erdinç B.'nin (41), alkollü olduğu için direksiyona oğlu M.B.'yi (16) oturttuğu, polis dur ihtarında bulununca da kaçmasını istediği ortaya çıktı. Baba-oğula maskesiz sokağa çıkmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamaktan 7 bin 34 lira para cezası kesildi.

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Atatürk Caddesi'nden ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan otomobil, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu Beşocak Caddesi'nde yakalandı. Direksiyon başında bir çocuk olduğunu gören polis ekipleri, inceleme sonucu yolcu konumundaki Erdinç B.'nin araç sahibi olduğunu belirledi. Erdinç B.'nin alkollü olduğu için direksiyona 16 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu oturttuğu ortaya çıktı. Erdinç B.'nin polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından oğlu M.B.'den kaçmasını, durmamasını istediği öğrenildi. Yüzlerinde maskede bulunmayan baba-oğula maskesiz sokağa çıkmak, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamaktan 7 bin 34 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Erdinç B., polise zorluk çıkartmaktan dolayı gözaltına alınarak Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı
Direksiyona ehliyetsiz oğlunu oturtan alkollü baba, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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