Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla takla atarak refüje çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla takla atarak refüje çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur D650 karayolu Sanayi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan 34 DG 8929 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla attıktan sonra refüje çıkarak durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan Şahin S. (27) ve sürücü Mustafa D. (30) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURDUR

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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