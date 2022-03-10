Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı - Haberler

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje girdi.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje girdi. Kazada araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Olay, Çeşme ilçesi Ovacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinden İzmir istikametine doğru giden M.Y. idaresindeki 35 EP 312 plakalı araç Ovacık yol ayrımı kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje girdi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü M.Y. itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz - 3. Sayfa

Tragger, İtfaiye, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Haberler

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