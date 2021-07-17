Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta özel idare kavşağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerine çarparak durabildi.

Isparta özel idare kavşağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerine çarparak durabildi.

Olay, saat 15.00 sularında Isparta özel idare kavşağında meydana geldi. Nasif Fatih K. yönetimindeki 32 FH 221 plakalı otomobil kontrolden çıkıp alt geçit bariyerine çarpıp durabildi. Aracın çarptığı bariyer alt geçitte yola düşerken o sırada yoldan araç geçmemesi olası bir başka kazayı önledi. Olayı gören vatandaşların 112 Acili aramaları sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri ve sağlık çalışanları yaralıya müdahale etti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza mahalli temizlenerek araç çekici yardımıyla kaldırıldı yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana 20 bin dolar ödül
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana 20 bin dolar ödül
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hakan Sabancı Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Mustafa Er Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:15:17. #1.16#

title