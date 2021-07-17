Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Isparta özel idare kavşağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerine çarparak durabildi.

Isparta özel idare kavşağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerine çarparak durabildi.

Olay, saat 15.00 sularında Isparta özel idare kavşağında meydana geldi. Nasif Fatih K. yönetimindeki 32 FH 221 plakalı otomobil kontrolden çıkıp alt geçit bariyerine çarpıp durabildi. Aracın çarptığı bariyer alt geçitte yola düşerken o sırada yoldan araç geçmemesi olası bir başka kazayı önledi. Olayı gören vatandaşların 112 Acili aramaları sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri ve sağlık çalışanları yaralıya müdahale etti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza mahalli temizlenerek araç çekici yardımıyla kaldırıldı yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı