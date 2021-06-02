Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi.

Zonguldak'ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren 67 EP 563 Scoda marka araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Dükkan sahibi ise üzerine gelen aracı görünce bir anda büyük korku ve şaşkınlık yaşadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla dükkandan çekildi. - ZONGULDAK

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Beren Saat Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:20:17. #1.14#

title