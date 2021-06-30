Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi
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Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da trafikte direksiyon başında fenalaşan sürücü son bir refleksle otomobili yol kenarına çekmeyi başararak, muhtemel faciayı önledi.

Samsun'da trafikte direksiyon başında fenalaşan sürücü son bir refleksle otomobili yol kenarına çekmeyi başararak, muhtemel faciayı önledi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücü Dursun Ali Arslan (63) 55 ADB 18 plakalı otomobili ile trafikte seyir halindeyken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Arslan, otomobilin hakimiyetini zorda olsa sağlayarak birkaç denemenin ardından yol kenarında durabildi.

Otomobilin durmasıyla birlikte trafik aksarken, durumu fark eden diğer sürücüler ise hemen Dursun Ali Arslan'ın yanına koştu. Arslan'ı şoför koltuğundan indiren vatandaşlar, yaşlı adamı refüjün kenarındaki yeşillik alana yatırarak su verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, bilinci yerinde olmayan Dursun Ali Arslan'a ilk müdahaleyi yaparak, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Arslan, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan olayı anlatan ve fenalaşan sürücüyü otomobilden çıkartan vatandaşlar, "Bir kaza olmadı. Sürücü rahatsızlanınca araba yolda durdu. Trafik kilitlendi. Biz de arkasından otomobil ile seyrediyorduk. Araba önümüzde ileri geri yapıyordu sonra da yol kenarında sabitlemeyi başardı" dedi.

Olayın ardından yaklaşık 10 dakika trafik tek şeritten işlerken, olay yerine çağrılan çekici ile Arslan'a ait otomobil olay yerinden çekildi ve trafik normal seyrine döndü. - SAMSUN

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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