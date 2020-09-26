4 kişi bir olup 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar! Önce direğe bağlayıp sonra kulağını kestiler

Zonguldak'ta 4 kişinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, okul bahçesindeki kale direğine koli bandıyla bağlandı. Dövüldüğü anların videoya alındığını söyleyen küçük çocuğun kulağı kesildi. Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen aile, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'nde 4 çocuk, okul bahçesinde Mumin Yasin Sarıkaya'yı (15) kale direğine bağlayarak darp etti. Kulağı kesilen Mumin Yasin Sarıkaya, ailesiyle birlikte şikayetçi olurken küçük çocuk dayak yedi anların videoya alındığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin Sarıkaya, yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D.(17), Y.C.T.(15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı.

KOLİ BANDIYLA DİREĞE BAĞLAYIP KULAĞINI KESTİLER

Koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Sarıkaya, darp edildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Sarıkaya, şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Sarıkaya, tedavi altına alındı. Başına 4 ve kulağına 12 dikiş atılan Sarıkaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin Sarıkaya, annesi Solmaz ve babası Savaş Sarıkaya ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"BENİ DÖVÜP VİDEOYA ÇEKTİLER"

Mumin Yasin Sarıkaya, şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Onu da dövdüler. Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim." diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Solmaz Sarıkaya oğlunu darp edenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek darp etmişler. Bundan keyif almışlar.Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı