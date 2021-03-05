Dink cinayeti davasında üye hakimin sağlık raporu nedeniyle karar çıkmadı
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Dink cinayeti davasında üye hakimin sağlık raporu nedeniyle karar çıkmadı

05.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:53
Dink cinayeti davasında üye hakimin sağlık raporu nedeniyle karar çıkmadı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, üye hakimlerden...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, üye hakimlerden birinin kalp ameliyatı nedeniyle raporlu olması nedeniyle karar çıkmadı. Duruşma karar için 26 Mart'a ertelendi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ali Öz, Reşat Altay, Celalettin Cerrah'ın da aralarında olduğu bazı sanıklar ile Dink Ailesi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ 

Duruşmada, iki tanık dinlendi. Daha sonra Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, mahkeme heyeti üyesi hakimlerinden Ferhat Şahin'in kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek karar çıkmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti ara kararında, "Duruşma günü son sözlerinin alınması ile karar verileceği belirtilmişse de mahkememizde Hrant Dink dosyası olarak bilinen dosyaya üye hakimlerden en baştan beri Hakim Ferhat Şahin ile Hakim Şenol Kartal'ın çıktığı, diğer üye hakimlerimizin mahkememizde yapılan iş bölümü uyarınca diğer dosyalara çıktıkları, üye hakimlerinden Hakim Ferhat Şahin'in kalp ameliyatı geçirdiği, bu duruşmaya aynı mahkemeden çıkan Hakim Mücteba Akkaya'nın arızi (gecici) olarak duruşmaya çıktığı, duruşmanın Ferhat Şahin'in sağlık raporu nedeniyle 26 Mart'a bırakılmasına, sanıkların son sözlerinin alınarak hükmün açıklanacağının taraflara bildirilmesine" hükmedildi. Duruşma, 26 Mart'a karar açıklanmak üzere ertelendi.

DAVA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASIDava öncesinde Hrant'ın Arkadaşları İnsiyatifi, İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında bulunan meydanda basın açıklaması yaptı. "Hrant için adalet için" yazılı pankart açan grup adına açıklamayı insiyatif üyelerinden Bülent Aydın yaptı. Açıklamada,  "Biz Hrant için adalet için demeye devam edeceğiz"  ifadeleri kullanıldı.

 


- İstanbul
Dink cinayeti davasında üye hakimin sağlık raporu nedeniyle karar çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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