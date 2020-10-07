Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşini 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

POLİS ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRDİ

3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Talihsiz kadın, tutulduğu evde bu halde bulundu;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK