Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

07.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:56

Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşini 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

POLİS ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRDİ

3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Talihsiz kadın, tutulduğu evde bu halde bulundu;

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları (10)
REF: Kardeşlerimiz bir hata tyapmış 15 miyon az geldi oradaki cezzaevindeki suriyeli ve diğer araplarıda bize yolayın gül gibi gecinip gidiyoruz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SVL: 2 gün sonra serbest kalır taki öldürene kadar sonra öldürür 25 yıl alır takım giyer kıravat takar iyi halden 8 sene olur . . . . . . . olan gidene vah gidene deriz . . .
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
RAMSES III: oy kaybina tahammülüm yohtur derhal adami egitin kadinida iyilestirin. . . . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Özgü Namal Fatma Girik Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 10:32:19. #1.14#
title