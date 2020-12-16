Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden
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Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden

16.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:41
Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Gülyeşim T., kıskançlık nedeniyle tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Gülyeşim T., kıskançlık nedeniyle tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Gülyeşim T., polis ekiplerince evinin yakınlarında yakalandı. 

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Gece dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'in yanına giden Gülyeşim T., iddiaya göre, beraber uyumak istediğini söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Çelik, uzandığı salondaki koltukta uyuyacağını belirtti. Bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim T., "Resmi nikahlı eşin böyle bir şey istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan bıçak aldı. Elindeki bıçakla Çelik'in üzerine giden Gülyeşim T., göğsüne sapladı.

RESMİ NİKAHLI EŞİ DE EVDEYMİŞBu sırada evde bulunan Önder Çelik'in resmi nikahlı eşi Seher Çelik ise kendisini odaya kilitledi. Gülyeşim T.'nin evden çıktığını gören Seher Çelik, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Çelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Önder Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 

Olay sonrası evden kaçan Gülyeşim T. ise polis ekiplerince evinin yakınlarında yakalanarak, gözaltına alındı. Gülyeşim T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden
Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden
Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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