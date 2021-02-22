Dini anlamlı sözler! Güzel dini sözler! WhatsApp durum sözleri dini! Anlamlı dini sözler!

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ANLAMLI DİNİ SÖZLER

- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

- Neden ümitsizliğe düşeyim... Her daim umutları yaratan rabbim varken.

- Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

- Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

EN GÜZEL DİN SÖZLER

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Sizin davranışlarınıza bakıp da Müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

Siz cehennemi iğne ucu kadar yerden görseydiniz başınızı secdeden kaldıramazdınız. Hz.Muhammed (S.A.V)

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin.

RESİMLİ DİNİ SÖZLER