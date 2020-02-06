Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
Magazin gündeminde adı sık sık geçmeye başlayan Dinç Aydoğdu vatandaşların ilgi odağı oldu. Merak konusu haline gelen Dinç Aydoğdu hakkında Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, nereli gibi sorular sorulurken Dinç Aydoğdu'nun hayatı ve biyografisi araştırıldı.
Özel hayatı ile magazin gündeminde sıkça adı geçmeye başlayan Dinç Aydoğdu hakkında aramalar yapılıyor. Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, nereli gibi sorularının odağı aline gelen genç oyuncu, magazin gündemini de yeni isimlerinden biri oldu. İşte Dinç Aydoğdu hakkında merak edilenler…
DİNÇ AYDOĞDU KİMDİR?
Dinç Aydoğdu doğum tarihi: 1994
Dinç Aydoğdu kaç yaşında: 26
Dinç Aydoğdu mesleği ne: Oyuncu ve sporcu
Dinç Aydoğdu yer aldığıyapımlar:
Tiyatro:
Leonce Ve Lena
Don'un Bir Günü
Kısa Film:
Kelebeğin Ömrü
Mevsim Kıştan Öte
Genç oyuncu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrenörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi, Tuba Çimen Kamera Önü Oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı. Leonce ve Lena, Don'un Bir Günü oyunlarında yer alan Aydoğdu, Kelebeğin Ömrü, Mevsim Kıştan Öte kısa filmlerinde de boy gösterdi.