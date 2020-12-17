AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti
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AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti

17.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:21

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Kaymakam Selami Kapankaya, kara yolunda yaralı halde yatan köpeğe yardım etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Kaymakam Selami Kapankaya, kara yolunda yaralı halde yatan köpeğe yardım etti.

Dinar-Isparta kara yolunun 1. kilometresinde bir aracın çarpmasıyla ön bacakları kırılan ve yol ortasında kanlar içerisinde yatan köpeğe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine çıkan Kaymakam Kapankaya sahip çıktı.

Kapankaya'nın haber vermesi üzerine, yaralı köpek, Dinar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Hayvanseverler, Kapankaya ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti
AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti
AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti
AFYONKARAHİSAR - Dinar Kaymakamı Kapankaya, kara yolundaki yaralı köpeğe yardım etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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