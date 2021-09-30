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Dinar'dan kısa kısa

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Dinar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Utku Can Cevlani (35) idaresindeki 06 EH 8036 plakalı kamyon, Afyonkarahisar - Antalya kara yolundaki 100. kilometresinde Celal Tüjen'in kullandığı 07 ACC 651 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Cevlani, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dinar'da itfaiye haftası

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Sarı, 25 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla personeli ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İtfaiye Müdürü Sina Özçelik de kendilerini ziyaret ederek haftalarını kutlayan başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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