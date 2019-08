Dinar'da şehit ailesine ziyaret

21.08.2019 12:20

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı Okçular köyündeki şehit ailesini ziyaret etti.

1 Nisan 2018 tarihinde Karabük'te mahkum nakli esnasında askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Dinar Okçular köyünde ikamet eden babası Musa İnan ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan Dinar Kaymakamı Kapankaya, her daim gazilerin, şehit ailelerinin yanlarında olduklarını, her türlü ihtiyaçlarında kendilerine bildirmelerinin yeterli olacağını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da, dernek olarak şehit ailelerinin haklarını her zaman koruyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA