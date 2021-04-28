"Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri çevrim içi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri çevrim içi düzenlendi

'Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar' semineri çevrim içi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liselerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi okul zümre başkanlarına yönelik "Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liselerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi okul zümre başkanlarına yönelik "Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri düzenlendi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla çevrim içi düzenlenen seminerde öğretmenlerin soruları da cevaplandırıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmaların, eğitimin en önemli aktörünün öğretmen olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Eğitim alanında yapılan her türlü çalışma ve iyileştirme çabasının başarısının da uygulamada büyük ölçüde öğretmenlerin mesleki yeterlikleri, algı ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu nedenle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürekli ve sistematik şekilde desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelinebilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için yoğun çalışma içinde olduklarını bildiren Yılmaz, bu noktada okul müdürlerinin yanı sıra öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düştüğüne işaret etti.

Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenlerin çocuklar konusunda büyük sorumluluğu olduğunu belirterek, "Medeniyetimizin ihyası için çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kainatın ayetleriyle birlikte çok iyi kavratmamız gerekiyor. Taşıdığımız misyon bunu gerektiriyor. Bu bakımdan öncelikle öğrencilerimizin gönlüne dokunmamız lazım. İşte burada da öğretmenlere büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Görmez, din öğretimi konusunda öğretmenlere çeşitli önerilerde bulundu

Eski Diyanet İşleri Başkanı da olan Prof. Dr. Mehmet Görmez ise seminer kapsamında "Gençliğin soruları, sorgulamaları, anlam arayışı ve İslam" konulu sohbet yaptı.

Bugün gençlerin dinle ilişkilerinde bir dönüşümün yaşandığına ve yeni sorgulamaları olduğuna dikkati çeken Görmez, sorgulamalara bakıldığında, bunların büyük ölçüde dinin sahih kaynaklarının doğru anlaşılmamasından kaynaklandığını söyledi.

"Gençleri tereddüde düşüren hususların başında, yanlış din söylemleri ve yanlış din uygulamaları geliyor." ifadesini kullanan Görmez, "Yanlış din söylemleri, ideolojik hümanizmi eleştirirken insaniliği kötülemek, sekülerizmi eleştirirken dünyayı kötülemek, kaba rasyonalizmi eleştirirken aklı kötülemek, pozitivizmi eleştirirken bilimi kötülemek gibi bir hataya düşüyor. Dini olanla kültürel olanı karıştırıyor. Dinin ahlak boyutunu ve ahlakın din kaynağını dikkate almıyor. İnsan-Allah ilişkisini yanlış temellendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin soru ve sorgulamalarına ilişkin 7 başlıkta topladığı tespitlerini paylaşan Görmez, din öğretimi konusunda öğretmenlere çeşitli önerilerde bulundu.

Seminerde, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete öğretmenlere hitap etti, ilahiyatçı-yazar Erol Erdoğan da "Gençlerle ilgili ön yargıların analizi" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler ve Yeni Yaklaşımlar" semineri çevrim içi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:02:41. #1.14#

title