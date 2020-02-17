Din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi"
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Din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" verildiği bildirildi.

17.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:06
Din görevlilerine yönelik

'nın ilçesinde, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" verildiği bildirildi.


Altıntaş İlçe Müftüsü Muammer , yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an ve sünnet eksenli sahih dini bilgi çerçevesinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde, İlçemiz merkez ve köylerindeki cami görevlilerine yönelik Vaiz Mehmet Emin Şahin ile birlikte 'nde "Temel Aile Bilinci Eğitimi" düzenlendik. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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