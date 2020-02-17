17.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:06

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" verildiği bildirildi.



Altıntaş İlçe Müftüsü Muammer Borlu, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an ve sünnet eksenli sahih dini bilgi çerçevesinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde, İlçemiz merkez ve köylerindeki cami görevlilerine yönelik Vaiz Mehmet Emin Şahin ile birlikte Yeni Camii'nde "Temel Aile Bilinci Eğitimi" düzenlendik. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA