Din görevlilerine 'Afet Farkındalık' eğitimi semineri verildi - Haberler
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Din görevlilerine 'Afet Farkındalık' eğitimi semineri verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Din görevlilerine 'Afet Farkındalık' eğitimi semineri verildi

Bilecik İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik 'Afet Farkındalık' eğitimi düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik 'Afet Farkındalık' eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen '2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı' faaliyetleri kapsamında din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi. Seminerde konuşan eğitmen Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener, afetler konusunda bilinçlenmenin gerektiğini ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına düşen görevin manevi yönden desteklemek olduğunu hatırlatarak, afetlerde Diyanet İşleri Başkanlığının manevi destek olarak neler yaptığını ve neler yapması gerektiği konusunda personeli bilgilendirdi. - BİLECİK

Din görevlilerine 'Afet Farkındalık' eğitimi semineri verildi

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Haber: Din görevlilerine 'Afet Farkındalık' eğitimi semineri verildi - Haberler
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