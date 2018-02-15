Din Görevlilerinden Kan Bağışı

Samsun'da din görevlileri kan bağışında bulundu.

İlkadım İlçe Müftülüğü aylık mutat toplantısını Müftü Hasan Başoğlu nezaretinde İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya ilçede bulunan tüm din görevlileri katıldı. Toplantıda Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ve Türk Kızılayı Samsun Şube Sekreteri Ahmet Ali Bulut, İlkadım Müftülüğü personeli ve din görevlilerine organ nakli ve kan bağışı hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirme toplantısını ardından konferans salonunda Kızılay'ın kurduğu stantlarda kan bağışı alındı. Din görevlileri "Cana Kan Kat Kampanyası" kapsamında kan bağışında bulundu. - SAMSUN