Din Görevlileri Birliği Derneği'nden DİB Başkan Yardımcısı Martı ve TİHEK Başkanı Arslan'a destek

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİNBİRDER), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan'ın konuşmalarının çarptırıldığını ve linç girişimine dönüştürüldüğünü belirterek, bu girişimleri kınadı.

DİNBİRDER'den yapılan yazılı açıklamada, Martı ve Arslan'ın, kurumları adına TBMM'deki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nun 26 Mayıs'taki toplantısında sunum yaptıkları anımsatıldı.

Sunumlar sırasında, bazı siyasi parti ve STK temsilcilerinin, aile yapısı hakkında sarf ettiği görüşlerin toplum vicdanındaki yarayı derinleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantı tutanakları incelendiğinde, özellikle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'ın, temsil ettikleri kurumların konuyla ilgili özverili çalışmalarını özetledikleri ve şiddet sorununun çözümüne dair görüşlerini ortaya koydukları görülmektedir. Ancak maalesef bu görüşler, bazı komisyon üyeleri ve birtakım medya platformları aracılığıyla çarptırılarak, linç girişimine dönüştürülmüştür.

Bir ülkenin kurumları, kuruluşları, siyasetçileri, yöneticileri her kişi veya her yapı -inanmasalar dahi- toplumun inanç ve kültür değerlerine saygı duymalıdır. Bu, ihmal edilemeyecek kadar önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu bilinçli veya bilinçsizce ihmal eden, hiçe sayan kimi odakların, toplumun değerleriyle çelişen, çatışan zararlı ideolojilerini, küresel ifsat yapılanmalarının ve payandalarının da desteğini alarak yegane doğru gibi insanımıza dayatmaları ve kabul etmeyen herkesi, her kesimi linç etme girişimlerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım