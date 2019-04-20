Din-Bir Sen Mardin Şubesi Olağan Kongresi

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir Sen) Mardin Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Öğretmenevinde düzenlenen kongrede, sivil toplum örgütlerinin toplumdaki görevlerinin önemine değindi.

Doğu'yu çok önemsediklerini aktaran Özdemir, şöyle dedi:

"Bu bölgeye siyonizm, kapitalizm, emperyalizm en büyük projelerini koydu, başarılı olamadı. Çünkü burası ilim yuvasıdır. Hiç kimse burada projelerini o kötü emellerine ulaşamayacaktır. Çünkü burada alimler var, Allah resulüne Kuran'a bağlı medreseler var. O ilim yuvasında yetişen kardeşlerimiz var. Asla başaramayacaklar. Bunu bilenler şimdi diğer projeye geçtiler."

Din görevlileri olarak bu hassasiyetler üzerinde çalıştıklarını aktaran Özdemir, gençlere sahip çıkmak istediklerini, bu nedenle Türkiye genelinde cami gençlik merkezleri kurduklarını söyledi.

Daha sonra Din-Bir Sen Mardin Şube Başkanlığına Bilal Aydın seçildi.

Kaynak: AA