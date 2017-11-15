Dimitrov Yarı Finalde

Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde Roger Federer'in ardından Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov da yarı final biletini cebine koydu. Garanti Koza'nın altın sponsorluğunda gerçekleştirilen ATP Finalleri'nde Grigor Dimitrov rüzgarı esmeye devam ediyor. Bulgar yıldız, gruptaki ikinci maçını da kazanarak yarı final vizesini kaptı. Pete Sampras Grubu'na Dominic Thiem'i yenerek başlayan dünya 6 numarası Dimitrov, organizasyonun dördüncü gününde rahat bir galibiyet aldı. Belçikalı rakibi David Goffin'i 74 dakikada 6-0, 6-2'lik setlerle geçen Dimitrov, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.



Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen ATP Finalleri'nde ilk defa boy gösteren Garanti Koza Sofya Açık şampiyonu Dimitrov, gruptaki son sınavını İspanyol Pablo Carreno Busta önünde verecek. Carreno Busta, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmek durumunda kalan vatandaşı Rafael Nadal'ın yerine dahil edilmişti.



Sezonun en iyi sekiz raketini buluşturan ATP Finalleri'nde yarın Roger Federer-Marin Cilic ve Alexander Zverev-Jack Sock karşılaşmaları oynanacak. Roger Federer, grupta ilk iki maçını kazanarak 15. kez katıldığı finallerde 14. kez yarı finale çıkmayı başarmıştı.



(İHA)