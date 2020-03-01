Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya
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Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na bekleyen TIR şoförlerine valilik ve Kızılay tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı.

01.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:33
Dilucu Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerine kumanya

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na bekleyen TIR şoförlerine valilik ve tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı.

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı da kapatıldı. Yaklaşık 2 haftadır Nahçıvan Dilucu Sınır kapısında Türkiye'ye girmek için bekleyen Türk TIR şoförlerine bugün valilik ve Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. İçerisinde gıda maddesi bulunan yardım paketleri jandarma ve polis tarafından yaklaşık 50 şoföre dağıtıldı. Yetkililer, içerisinde temizlik ve gıda maddesi bulunan kumanyaların dağıtımının devam edeceğini söyledi.


Kaynak: DHA

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