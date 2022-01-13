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Dilovası'nın araç filosu büyüyor

Dilovası'nın araç filosu büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleriyle, Türkiye Belediyeler Birliği'nden istenen hibe iş makinesi önceki gün gerçekleştirilen anahtar teslim törenin ardından Dilovası'na getirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleriyle, Türkiye Belediyeler Birliği'nden istenen hibe iş makinesi önceki gün gerçekleştirilen anahtar teslim törenin ardından Dilovası'na getirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı görüşmelerde, Dilovası Belediyesi araç filosuna kazandırılmak üzere talep ettiği iş makinesi önceki gün Ankara'da gerçekleşen anahtar teslim töreniyle Dilovası'na kazandırıldı. Araç teslim törenine Başkan Şayir'i vekaleten Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat katılarak, iş makinesinin anahtarını TBB Başkanı Fatma Şahin'den teslim aldı. Törenin ardından hibe iş makinesi Dilovası'na getirildi. - KOCAELİ

Dilovası'nın araç filosu büyüyor

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