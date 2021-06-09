Dilovası'nda müsilaj temizleme çalışması yürütülüyor
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Dilovası'nda müsilaj temizleme çalışması yürütülüyor

Dilovası'nda müsilaj temizleme çalışması yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de başlatıldı.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de başlatıldı.

Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle müsilaj tehdidine dikkati çekmek için ilçedeki sahilde etkinlik düzenlendi.

Sahil temizliğinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dalgıçlarla dalarak su altında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Şayir, Marmara Denizi'nin göz bebekleri olduğunu, etkinliğin ciddi farkındalık oluşturacağını belirterek, çalışmalarla denizin eski güzelliğine kavuşacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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