Dilovası'nda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor
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Dilovası'nda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor

05.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:02
Dilovası'nda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor

Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan dekoratif ışıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in geçtiğimiz aylarda Dilovası'nın ana caddelerinde başlattığı dekoratif aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Şayir'in öncelikli olarak başlattığı Bağdat, Fikri Bengi, İstiklal Caddeleri'nde çalışmalar yüzde 85 oranında tamamlanırken, Dilovası yan yol Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki ışıklandırma çalışmaları tamamen bitirilerek, Dilovası Işıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu.

Dilovası'na renk katan dekoratif ışıklandırma çalışmaları hakkında açıklama yapan Şayir, "İlçemizde başlattığımız aydınlatma çalışmalarının ilk bölümünde sona geldik. İlçemizin önemli caddeleri olan Yavuz Sultan Selim'de çalışmalarımız bitti ve güzel bir görünüme kavuştu. Daha sonra başlattığımız Bağdat, Fikri Bengi ve İstiklal Caddeleri'nde çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Caddelerimiz artık ışıl ışıl ve daha modern bir görünüme kavuştu. İlçemize değer katan ışıklandırma çalışmalarımız ilerleyen süreçte de alt ve üst yapısı biten diğer caddelerimizde de devam edecektir. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizde dokunulmadık yer bırakmıyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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