Dilovası'nda 2018'in İlk Meclisi Yoğun Geçti

Dilovası Belediyesi 2018 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak ayı olağan meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar başkanlığında gerçekleşti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler adına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan meclis toplantısında konuşan Başkan Toltar, "Yeni bir yıla girdik. 2017 yılını geride bıraktık. 2017 yılı birçok olaylara tanıklık etti. Özellikle yakın coğrafyamızda çok kan ve gözyaşı döküldü. Kanın ve gözyaşının olmadığı bir yıl olur. İnşallah 2018 yılında kanın ve gözyaşının olmadığı huzurun barışın ve tüm insanlığa egemen olduğu bir yıl olur" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Toltar, "Ortadoğu'da halen daha ciddi olaylar yaşanmaya devam ediyor. 2017 yılında çok ciddi olaylar yaşadık. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi büyük tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanımız bu olay karşısında İslam birliğini bir hafta İstanbul'da ağırlamasıyla çok önemli bir adım atarak dünyaya büyük mesajlar verdi. Gelinen noktada BM milletlerde alınan kararda hepimizi sevindirdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



İran'da son dönemde yaşanan olayları hoş karşılamadığını belirten Başkan Toltar, "İnşallah orada da kısa sürede barış huzur gelir. Ne oluyorsa İslam coğrafyasında oluyor. Bizler sağduyulu hareket ederek bu oynanan oyunları boşa çıkaracağız. Yaşanan olaylar karşısında her geçen gün daha da kenetleniyoruz. Bu oyunlarda hedef Türkiye'dir. Ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden hain darbe girişiminde halk bir olup hainlere geçit vermedi. Daha da durmuyorlar ama bizde bu iman olduğu sürece bize diz çökertmeyecekler" ifadelerine yer ver.



"2017 yılı içerisinde her ay meclislerimizi yaptık" diyen Başkan Toltar. "Seçim vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. İnşallah 2018 yılında temelini attığımız projelerin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Daha yaşanabilir, daha güçlü ve modern bir Dilovası için çalışıyoruz. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Bunları hayata geçirmek için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz. Halk toplantılarımızla vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm buluyoruz." dedi.



Başkan Toltar, gündeme dair konuşmasından sonra meclis gündemine geçti. Meclisin birinci maddesi 1/1000 ölçekli Köseler Mahallesi uygulamalı imar planı teklifi ve gündemin ikinci maddesi 1/1000 ölçekli Tepecik Mahallesi uygulamalı imar planı teklifi okunarak imar komisyonuna havale edildi. Gündemin dördüncü maddesi Tavşancıl Sağlık Evi'nin tahsisi oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin beşinci maddesi 2018 yılı çeşitli hizmetler tarifeleri listesi okunarak oybirliğiyle kabul edildi.



Meclisin yedinci maddesi Belde Limanı içerisinde bulunan belediyeye ait arsanın satışı ile ilgili olarak Başkan Toltar önemli açıklamalarda bulundu Başkan Toltar, "Bu madde gündeme getirildi. Bu ülkede adalet var yasalar ver. Kanunlar çerçevesinde hizmet veriyoruz. Belediyeye gelir ve giderler belli. Burası bir OSB bölgesi. OSB'ler kendi içerisinde özerkler. Belediyemizin en büyük geliri sanayilerden gelen gelirlerdi. Ancak bu gelirler kesildi. Biz zaman zaman kaynak arayışına girerek seçim beyannamelerini yerine getirmek için bu gelirleri sağlıyoruz. Buradan belediyenin kasasına giren bir kuruşun dahi hesabı yapılıyor. Burada savcılar var, hukuk var, yasalar var. Zaman zaman eleştiri ve eksikler olacak" ifadelerini sarf etti.



Sert açıklamalarda bulunan Başkan Toltar, "Adamın kafası bozulmuş bizim ve meclis üyeleri hakkında 10-15 madde şeklinde iddialarda bulunmuş. İnsaf sınırlarını aşan akla hayale insafa ve İslam'a sığmayacak iftiralarda bulundu. İftiralarını ispatlayamıyorsa müfteridir yalancıdır. Ardından utanmadan sıkılmadan köpekler kadar pişmanım dedi. Ama burada hukuk var gereğini yapacağız. Ortaya attığınız iftiralar öyle ortada kalmayacak" sözlerini kullandı.



Her insan gibi hatalarının olabileceğini belirten Başkan Toltar, "Burası muz Cumhuriyeti değildir. Burası Türk Cumhuriyeti, burada adalet vardır. Hatamız ve eksiğimiz varsa kanunlar önünde hesap veririz. Belediyeye gelir elde ederken bunun hesabını veririz. İnsanız hatalarımız olabilir. Bunları eleştirirken vicdan çerçevesinde yapılmalı. Bu yerle ilgili satışla ilgili komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı. Komisyonumuzun yaptığı inceleme sonrası bu yeri satmama kararı aldık. Kimse merak etmesin halkın malını kimseye yedirmedik yedirmeyeceğiz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.



Gündemin sekizinci maddesi plan tadilatı Atık Getirme Merkezi evsel atıkları için tesis kurulması konusunda Başkan Toltar, "Çöp tesisi algısı oluşmasın. Burası ilçemizde çıkan inşaat atıklarının toplanma merkezi olarak kurulacaktır." dedi. Madde, İmar komisyonuna havale edildi. Meclisin dokuzuncu maddesi Dilovası sınırları içerisinde bulunan bazı iletişim firmalarının sözleşmelerinin yenilenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesi 2018 yılı maktu mesai ücretleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin on birinci maddesi sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesi geçici işçi vizelerinin yenilenmesi okunarak oybirliğiyle kabul edildi.



Meclisin on üçüncü maddesi Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 5 taşınmazın 5 yıl süre ile Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğine tahsis yapılması imar komisyonuna havale edildi. Gündemin son maddesi denetim komisyonun kurulması için AK Parti'de Enver Aydemir, Hatice Tuzcu, Fatih Meral, Recep Laç ve CHP'den ise Hüsamettin Meral seçildi. Gündeme sonradan alınan on beşinci maddesi belediyenin altında bulunan fırının 10 yıl kiraya verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin son maddesi olan on altıncı maddesi Tavşancıl Mahallesindeki 2 sokağa isim verilmesi isimlendirme komisyonuna havale edildi. - KOCAELİ