Diletta Leotta ve Can Yaman'dan Capri'de aşk pozları
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Diletta Leotta ve Can Yaman'dan Capri'de aşk pozları

Diletta Leotta ve Can Yaman'dan Capri'de aşk pozları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı Diletta Leotta ile tatile çıktı.

Oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı Diletta Leotta ile tatile çıktı. Oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı Diletta Leotta ile tatile çıktı.

İkili, Como Gölü'nde görüntülenmelerinin ardından soluğu Capri'de aldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman'ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekti. Yaman'ın, yüzük için 28 bin dolar ödediğine ilişkin iddialar ise İtalyan basınında yer aldı. 

Kaynak: Hürriyet

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