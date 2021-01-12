Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi?
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Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi?

12.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:39
Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi?

İtalyan sunucu ve spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ilişki haberleriyle gündem oldu. Sosyal medyada ve internette Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? soruları merakla araştırılıyor. İşte detayları!

İş için İtalya'ya giden Can Yaman orada büyük ilgi görüyor. İtalya magazininde de ilgi gören Can Yaman'ın, ülkenin en ünlü sunucu ve spor spikerlerinden Diletta Leotta ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Peki, Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi? İşte tüm cevapları!

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyundadır. Giulia Diletta Leotta, Sicilya Catania'daki bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Diletta Leotta Can Yaman ile görüşmektedir ve bir ilişkileri olduğu söylenmektedir. Henüz taraflardan bir açıklama gelmemiştir.

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