Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında ve nereli? Can Yaman ve Diletta Leotta sevgili mi?

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyundadır. Giulia Diletta Leotta, Sicilya Catania'daki bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Diletta Leotta Can Yaman ile görüşmektedir ve bir ilişkileri olduğu söylenmektedir. Henüz taraflardan bir açıklama gelmemiştir.