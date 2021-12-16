Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük - Haberler
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Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa bu kadar yüklü miktarda para bulduklarını söyledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi'nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü. Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.

Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük

"BİZ DE BUNA ŞAŞIRDIK"

Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık" dedi.

Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük

VATANDAŞLARA UYARI

İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldiklerini ifade eden Diner, "Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
uCube :Neden ilk defa olsun arkadaş, diğerleri de yatırıyor bir yere. Demek ki bu adam bankaya güvenmemiş, cebinde taşıyor. Ya da, para veren arkadaşlar da, bozuk yok diyordur oda bozuyordur. ;)) Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
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