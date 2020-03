Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a gelen dilenci: 400 lira vız gelir en an an 500 kazanıyorum Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilencinin videosu sosyal medyada tepki çekti. Her gün dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen dilenci vatandaşlardan topladığı parayla dudak uçuklattı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, Cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi. DİLENMEK İÇİN ERZURUM'A GİDİYOR Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan'a dönüyor. "400 LİRA VIZ GELİR EN AZ 500 KAZANIYORUM" Dilendiği sırada vatandaşlar tarafından görüntülenen şahıs, her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek Cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, "400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum" dedi. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VİDEO TEPKİ ÇEKTİ Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaynak: İHA