Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası MP Eski Doğanbey Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Kafeterya İşletmeciliği ve Karina Koyu Plaj İşletmeciliği İşi...
?T. C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI4. Bölge Müdürlüğü - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park MüdürlüğüDilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Eski Doğanbey Ziyaretçi Tanıtım...
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T. C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
4. Bölge Müdürlüğü - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Eski Doğanbey Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Kafeterya İşletmeciliği ve Karina Koyu Plaj İşletmeciliği İşi İhalesi.
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