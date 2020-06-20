Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi
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Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi

Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen virüsten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in adı görev yaptığı ameliyathaneye verildi.

20.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:09

Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi

İSTANBUL - Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen virüsten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in adı görev yaptığı ameliyathaneye verildi.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, korona virüsten hayatını kaybeden iki sağlık çalışanın adını ameliyathane ve konferans salonuna verdi.

Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen virüsten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in adı yıllarca görev yaptığı ameliyathaneye verildi. Hastane Sicil Şefi Abdulmenaf Durgun'un ismi ise, konferans salonuna verildi.

İki ismin adının verilmesine ilişkin hastanede bir tören düzenlendi. Törende hayatını kaybeden iki sağlık çalışanlarının yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Dilek Hemşire'nin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi

Kaynak: İHA

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