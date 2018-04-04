Dilek Halı Bünyesinde Açtığı Diora Halıyı Tanıttı

Dilek Halı oluşturduğu yeni markasını Diora halıyı Bursalı vatandaşlara tanıttı.

Gaziantep ve Türkiye'nin tanınmış halı markalarından olan Dilek Halı'nın bünyesinde açılan Diora halının lansmanı yapıldı. El yapımı gibi olan halıların çok daha ucuz fiyata üretilip satılacağı ve bu halılara talep çok olduğu öğrenildi. Dilek Halı Bursa Bölge Müdürlüğü'nün organize ettiği lansman programına Dilek Halı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şakı, Dilek Halı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Şakı ve İstanbul'da bulunan bayi yetkilileri katıldı. Lansman Toplantısı'nda Diora halı, yeni yıl trendleri ve hedefler de bayilerle paylaşıldı. Dilek Halı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Şakı, "Dilek Halı ve Diora halının sektördeki hedefi yaptığı tasarımlar ve pazarlama faaliyetleri ile halı piyasasında trendi belirleyen hem bayisine hem tüketicisine kaliteyi sevdiren ve tercih ettiren bir marka olmaktır. 2018 yılı itibari ile güncel tasarım ve pazarlama faaliyetlerini önümüzdeki yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Lansman sonunda "Ölmem Mi" şarkısı ile tanınan ve sevilen sanatçı Mustafa Uğur, dillerden düşmeyen şarkılarıyla geceye renk kattı. - GAZİANTEP