Dilek Çalışkan kimdir? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?
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Dilek Çalışkan kimdir? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

17.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
Dilek Çalışkan kimdir? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

NTV'nin başarılı Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan kimdir, nereli, kaç yaşında sorularıyla gündemde.Kuraklık ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesin dikkatini toplayan Dilek Çalışkan'ın kim oldukça merak ediliyor Peki, Dilek Çalışkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Ekranların sevilen Meteoroloji uzmanlarından biri olan Dilek Çalışkan kimdir, nereli, kaç yaşında soruları son günlerde birçok internet kullanıcısı tarafından araştırılmaktadır. Peki,NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan Dilek Çalışkan kimdir? NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

DİLEK ÇALIŞKAN KİMDİR?

İTÜ'den meteoroloji mühendisi olarak mezun olan Çalışkan yedi aydır Kanal 6'da görev yapıyor. Amacı canlı hava durumu yayını yapmak. Radar kullanılarak izleyiciye günün her saatinde hava durumuyla ilgili bilgiler verebilmek isteyen Çalışkan'ın sloganı da "Gökyüzünde güneş yüzünüzde gülücükler eksik olmasın..."

Özgül Menderes de, yedi aydır TGRT'de hava durumu hazırlayıcı ve sunucusu. Aynı üniversiteden meteoroloji mühendisi olarak mezun olmuş. Meteoroloji konusunda halkı bilinçlendiren program hazırlamak isteyen ve spikerlik kursu da alan Menderes'in sloganı ise "Sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun..."

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