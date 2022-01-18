2022 yılı içerisinde vizyona girecek filmler arasında Dilber Ay, halk müziği ve arabesk türünde başarılı serler verdi. Kahramanmaraş'da doğan sanatçı, küçük yaşlarda katıldığı ses yarışmasında birinci olmuştu. Dilber Ay'ın yakın zamanda çıkması beklenen filmi gündeme gelirken Dilber Ay öldü mü? Dilber Ay ne zaman hayatını kaybetti? Dilber Ay hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Dilber Ay öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Kahramanmaraş'tan Düzce'ye göç eden Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. İbrahim Karakaş ile son evliliğini yapan Dilber Ay, yaşamını eşi ile birlikte Düzce'de sürdürüyordu. Dilber Ay kimdir? Dilber Ay ne zaman hayatını kaybetti?

DİLBER AY ÖLDÜ MÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden 'zorunda mıyım' şarkısıyla meşhur olan türkücü Dilber Ay, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşama veda etmişti. Ünlü türkücü Dilber Ay 63 yaşında hayatını kaybetti.

DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın 30 Nisan 2019 saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirilmişti.

DİLBER AY KİMDİR?

Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş' tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 60 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

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