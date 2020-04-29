Dilber Ay kimdir? Dilber Ay hayatı ve biyografisi
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Dilber Ay kimdir? Dilber Ay hayatı ve biyografisi

Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay hayata veda ettikten sonra da sık sık hatırlanıyor bıraktığı eserlerle im yaşamaya devam ediyor. Peki, Dilber Ay kimdir? Dilber Ay nereliydi? İşte, Dilber Ay hayatı ve biyografisi!

Dilber Ay kimdir? Dilber Ay hayatı ve biyografisi
29.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:27

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu kimliği ile tanınan ve milyonların sevgisi kazanan Dilber Ay'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Dilber Ay kimdir? Dilber Ay albümleri ve filmleri!

DİLBER AY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1956

Nereli: Kahramanmaraş/ Pazarcık

Ölüm tarihi ve yeri: 29 Nisan 2019, Ankara

Doğum adı: Dilber Karakaş

Doğum: 1 Ocak 1956; Pazarcık, Kahramanmaraş, Türkiye

Dilber Ay (Dilber Karakaş) Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu yapmaktaydı.

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi olmuştur. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yapmıştır. Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay, ayak tırnağını keserken iltihap kaparak Ankara'daki bir hastanede 29 Nisan 2019'da 63 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek buradaki şehir mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

ALBÜMLERİ

Dilberay - Dilberay (1974)

Dilberay - 3 - Türküola (1975)

Dilberay - Meyrik (1981)

Dilberay - HazaL (1986)

Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)

Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)

Dilberay - Postaci Emmi (1990)

Dilberay - Oturak Havaları (1990)

Dilberay - Yandim Eyvah (1993)

Dilberay - Dağlar Oy (1993)

Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Dilberay - Barak Kızı (1996)

Dilberay - Ölesen Gelin (1999)

Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)

Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)

Dilberay - Maraşlı Gelin (2004)

Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)

Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)

Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Dilberay - Ellerin Olmus (2008)

Dilberay - Ötme Bülbül (2009)

Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

Dilberay - Darıldım Sana (2011)

Dilberay - Yasmı Varda Mahallede (2019)

FİLMOGRAFİSİ

Beynelmilel (Arzum) - 2006

Hayat Sana Güzel - 2014

Mazlum Kuzey - 2014

Figüran - 2015

Yol Arkadaşım - 2017

Yol Arkadaşım 2 - 2018

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