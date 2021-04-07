Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali şaşırttı

DJ Faruk Sabancı ile sunucu Dilay Korkmaz, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ediyor. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen ikiliden Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali dikkat çekti
Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, önceki gün Emirgan'da objektiflere takıldı.
Sahil turunun ardından acıkan sevgililer, bir mekanda mola verdi.
Yemek tercihi konusunda kararsız kalan çift, uzun süre menüyü inceledi.
30 yaşındaki Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali sevenlerini şaşırttı.
Kaynak: Snob Magazin