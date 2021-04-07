Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali şaşırttı

DJ Faruk Sabancı ile sunucu Dilay Korkmaz, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ediyor. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen ikiliden Dilay Korkmaz'ın makyajsız hali dikkat çekti