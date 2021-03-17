Dilara Kaçmaz kimdir?

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Tiktok'ta pek çok içerik üreticisi bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Dilara Kaçmaz hakkında Dilara Kaçmaz kimdir? Dilara Kaçmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Kaçmaz'ın boyu ve kilosuna dair detayları sizler için derledik.

Dilara Kaçmaz kimdir? sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. TikTok'un popüler içerik üreticilerinden biri olan Dilara Kaçmaz, kaç yaşında, nereli? Dilara Kaçmaz'a dair merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

TIKTOK DİLARA KAÇMAZ KİMDİR?

5 Ocak 1996 yılında doğan Dilara Kaçmaz, oğlak burcudur. Sakarya'da doğan Kaçmaz, şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Çektiği videolarla dikkat çeken isimlerden olan Dilara Kaçmaz, 1.62 boyunda ve 54 kilogramdır. Tiktok videolarında genellikle dans ettiği içerikler, playback parçalar ve ağır çekim videolar bulunmaktadır.

Tiktok hesabında dört milyondan fazla takipçisi olan Tiktoker Dilara Kaçmaz'ın yüz elli milyona yakın beğenisi bulunuyor. Youtube kanalında da videoları bulunmakta ve yarım milyona yakın abonesi bulunur.