Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf

80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu, hayatı boyunca Türkiye ile içli dışı olmuştu. Rumen hocanın vefatının ardından acı bir tesadüf ortaya çıktı. Türkiye'de A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan Mircea Lucescu'nun antrenörlük kariyerindeki son maçı da Türkiye'ye karşı oldu.

  • Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.
  • Mircea Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşadı.
  • Mircea Lucescu'nun son resmi maçı Türkiye'ye karşıydı.

Türk futboluna damga vurmuş, hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşamış efsane teknik adam Mircea Lucescu’nun vefatı spor dünyasını yasa boğdu. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rumen teknik adamın ölümü, arkasında sadece başarılar değil, aynı zamanda yürek burkan bir tesadüfü de bıraktı.

TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ ''BİLGESİ'' VEDA ETTİ 

Kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye ile iç içe geçiren, Türk insanının karakterini ve futbol kültürünü en iyi analiz eden yabancı teknik adamların başında gelen Mircea Lucescu, 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Galatasaray ve Beşiktaş’ı lig şampiyonluğuna taşıyan, ardından A Milli Futbol Takımı’mızın dümene geçen efsane isim, sadece bir antrenör değil, aynı zamanda bir futbol dehası olarak tarihe geçti.

KADERİN GARİP CİLVESİ: SON MAÇI YİNE TÜRKİYE'YE KARŞI

Lucescu’nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise spor kamuoyunda derin bir hüzün yarattı. Hayatı boyunca Türkiye ile kopmaz bağlar kuran Rumen hocanın, profesyonel antrenörlük kariyerindeki son resmi müsabakası da yine çok sevdiği Türkiye’ye karşıydı. Kaderin bir cilvesi olarak, kariyerinin son perdesini Türkiye ile kapatan Lucescu, bu tesadüfle adeta ikinci vatanı saydığı topraklara saha kenarından son kez selam vermiş oldu.

LUCESCU'NUN TÜRKİYE'DE YAPTIKLARI 

Rumen teknik adamın Türkiye macerası, sadece kupalarla değil, kurduğu derin dostluklarla da hatırlanacak:

Galatasaray Dönemi: 2000 yılında UEFA Süper Kupa zaferiyle başladığı sarı-kırmızılı yolculuğunu, 2001-2002 sezonu şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Beşiktaş Dönemi: Siyah-beyazlıların 100. yılında kazandığı tarihi şampiyonluğun mimarı oldu ve Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline geldi.

A Milli Takım Dönemi: 2017-2019 yılları arasında Ay-Yıldızlı ekibimizin başında görev yaparak, Türk futbolunun yeniden yapılanma sürecine katkıda bulundu.

''TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM''

"Türkiye benim ikinci evim." sözünü her fırsatta dile getiren Mircea Lucescu, geride unutulmaz taktikler, kazanılmış kupalar ve asla unutulmayacak bir futbol mirası bıraktı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
