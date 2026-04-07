Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Savaşın 39. gününde ABD ve İran arasındaki gerginlik zirveye ulaştı. Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" sözleri sonrası "Nükleer saldırı" iddiaları gündeme getirilirken, Beyaz Saray'dan jet hızında bir açıklama yapıldı.

Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda İran'a süre veren ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’ye kadar (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesini kullanmıştı. Trump, sürenin bitmesine kısa bir zaman kala "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Gözlerin çevrildiği Beyaz Saray gelen açıklamada, "Nükleer silah kullanılmayacak" ifadeleri yer aldı.

ÇIKAN HABERLERE BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ: SİZİ SOYTARILAR

Beyaz Saray açıklamasında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in "Trump, İran'la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor" anlamında Macaristan'da yaptığı bir açıklamayı "ABD, İran'da nükleer silah kullanabileceğini ima ediyor" başlığıyla veren bir haber platformuna tepki gösterdi. Söz konusu haberi alıntılayarak nükleer silah ihtimalini reddeden Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar" ifadesini kullandı.

İRAN: TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın tehdidine, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" şeklinde karşılık verdi. Restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu.

İSRAİL: İRAN'DA 8 KÖPRÜYÜ HEDEF ALDIK

Öte yandan; İsrail ordusu, İran'da 8 köprünün hedef alındığını iddia etti. Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde 8 köprünün vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedef alınan köprülerden silah ve askeri teçhizat nakliyesi yapıldığı savunuldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.