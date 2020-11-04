Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli? Dilara Aksüyek dizileri

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Dilara Aksüyek sevgilisi kim sorusunu araştırıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken isim, dizi-film projelerinde sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Dilara Aksüyek biyografisi haberimizde.

Dilara Aksüyek kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Aksüyek hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Dilara Aksüyek nereli? Dilara Aksüyek sevgilisi kim? İşte, Dilara Aksüyek'in ailesine dair ayrıntılar...

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka İzmir'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile elde etti. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterine can verdi. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini oynadı. Asıl çıkışını ise İstanbullu Gelin dizisiyle yaptı.

DİZİLERİ

2012 Evlerden Biri

2013 Merhamet

2014 Kadim Dostum

2015 Adı Mutluluk

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2016 Mahrumlar

2017 İstanbullu Gelin

2020 Arıza