Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile Aşk Yaşıyor Mu?

Köpeği ile gezmeye çıkan Dilara Aksüyek, "Telefondayım, sizinle sonra konuşalım" dedi.

Aksüyek, özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

AŞK YAŞIYORLAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda Dilara Aksüyek ile görüntülenen Hakan Sabancı "Arkadaşız, aramızda aşk yok." demişti.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek kim, nereli, kaç yaşında; 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk rolünü 2012 senesinde "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile oynamıştır. 2013 yılında başlayan Özgü Namal'ın da rol aldığı "Merhamet" isimli dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırmıştır. Daha sonra "Kadim Dostum" isimli dizide Deniz karakterine hayat vermiştir.

Aksüyek, yüksek reytingleriyle bilinen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde ise "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı kim, ne iş yapıyor; Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hakan Sabancı 30 yaşınadadır.

Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.